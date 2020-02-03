Одного из них будет защищать международная группа адвокатов

Четырем фигурантам дела о крушении пассажирского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 г. над воюющим Донбассом предъявлены обвинения. Они вызваны в Нидерланды для следственных мероприятий. Об этом сообщила в понедельник, 3 февраля, адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", – цитирует ТАСС Кутьину.

Она подчеркнула, что во время защиты обвиняемого юристы будут с уважением относиться к чувствам родственников жертв катастрофы, однако "с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности".

Адвокаты выразили надежду на то, что суд в Нидерландах при рассмотрении этого громкого дела будет независимым и объективным.

Напомним, в июне 2019 года международная следственная группа, куда не вошли представители РФ, назвала четыре фамилии граждан, которых подозревают в причастности к гибели малайзийского "Боинга". Среди них трое россиян – Игорь Гиркин (более известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым по делу проходит гражданин Украины Леонид Харченко.

Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

На прошлой неделе стало известно о желании выступить в суде независимого частного детектива из Германии Йозефа Реша, который намерен предъявить собранные им данные о трагедии.

