Свидетель по делу о крушении малайзийского "Боинга" исчезла без следа
О прокуратуре Нидерландов на фоне предъявленных фигурантам дела МН17 обвинений в нашей стране высказались весьма презрительно.
Расследование трагедии, случившейся с пассажирским "Боингом" в 2014 г., прокомментировал российский военкор Дмитрий Стешин. Он обратил внимание, что диспетчер, корректировавшая курс лайнера, пропала с радаров. Журналист отметил, что следователям было бы неплохо, к примеру, пообщаться со свидетельницей.
"Наконец, задать вопрос диспетчеру из Днепропетровска, которая корректировала движение злополучного "Боинга". А кстати, где она? Нет ее. Исчезла",
– написал Стешин в своем телеграм-канале "Русский тарантасъ".
Военкор подчеркнул, что прокуратура Нидерландов занимается не тем, чем следует. По его словам, вместо расшифровки черных ящиков, которая зависла, следователи предъявили обвинения в крушении малайзийского самолета "людям, которых не выдадут Западу ни при каких обстоятельствах". Между тем уже шестой год пошел с момента трагедии, напомнил он.
О предъявленных россиянам обвинениях по делу МН17 стало известно накануне. Речь идет о четырех фигурантах расследования. Одного из них будет защищать международная группа адвокатов.
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