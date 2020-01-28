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Подозреваемый в гибели малайзийского "Боинга" выдаст всю правду

Подозреваемый в гибели малайзийского "Боинга" выдаст всю правду
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Неназваный гражданин собрался участвовать в судебном процессе

В окружной суд Гааги обратилась юридическая фирма, заявившая о намерениях защищать одного из ответчиков, проходящих по делу о крушении пассажирского самолета "Боинг" MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Имя подозреваемого будет храниться в секрете до начала слушаний 9 марта 2020-го.

Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

"Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте", – сказала представительница суда.

Название адвокатской конторы также неизвестно.

Напомним, 19 июня прошлого года Совместная следственная группа обвинила в авиакатастрофе малайзийского самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Сам ополченец Донбасса Гиркин лишь поиронизировал над тем, что его обвинили в причастности к обстрелу лайнера. По его словам, он мог это сделать разве что из "специальной баллистической рогатки".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Наверное Гиркина вывезли в Гаагу?
Гость
Ответить
Показания даст сам Путин????????
Гость
Ответить
Гость
ФСБ в нервах!
Кого ликвидировать?
Куда брызгать "новичок"?
А может все наоборот?
Гость
Ответить
Неужели Путин сознался?
Гость
Ответить
ФСБ в нервах!
Кого ликвидировать?
Куда брызгать "новичок"?
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