Гаага наполняется желающими выступить на процессе по делу об авиакатастрофе в Донбассе

Независимый частный детектив из Германии Йозеф Реш, который несколько лет вел собственное расследование трагедии малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 г., пожелал выступить в качестве свидетеля в суде на стороне защиты. Об этом обладатель, возможно, неизвестных данных о крушении лайнера сообщил РИА "Новости".

"Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут господина Афшара (сотрудника Реша – ред.) и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства", – заявил агентству немец.

Реш полагает, что при всех иных обстоятельствах судебное разбирательство будет выглядеть абсурдом, поскольку те доказательства, которыми он располагает, обязаны рассмотреть для признания процесса на международном уровне.

Буквально накануне, 28 января, стало известно, что один из четверых подозреваемых по делу "Боинга" захотел участвовать в процессе. Об этом сообщил представитель суда в Гааге, не раскрыв имени подозреваемого.

Дело о гибели в Донбассе пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, должны начать рассматривать 9 марта 2020 года.