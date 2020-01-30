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В деле МН17 появился украинский "Бук"

В деле МН17 всплыл украинский "Бук"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Зенитчиков отправили в секретную командировку накануне крушения самолета в Донбассе

Пассажиры самолета "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 г. стали жертвой преступного замысла украинского командования. К таким выводам пришел бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

В ходе собственного расследования опытный военный выяснил, что незадолго до падения "Боинга" были отправлены в секретную командировку офицеры и контрактники Второго дивизиона 156-го зенитно-ракетного полка СБУ, дислоцированного в Мариуполе. На вооружении этого дивизиона был как раз советский ЗРК "Бук", сообщает "ПолитНавигатор".

Поездка сопровождалась строжайшими мерами конспирации. У зенитчиков отобрали документы, мобильные телефоны. На место службы в Мариуполь они вернулись в августе 2014 г., но ни слова не сказали остальным, где были и какое задание выполняли. Только у одного была фотография "Бука" с опаленной вокруг землей. Но и этот снимок скоро исчез.

Своими подозрениями и собранными фактами Прозоров поделился в документальном фильме "МН-17: в поисках истины", о котором рассказал на канале PolitWera. По словам бывшего украинского офицера, он готов передать все фамилии указанных зенитчиков следователям в Нидерландах и рассчитывает, что виновные в крушении МН17 будут выявлены.

Ранее  голландские следователи высказали свои претензии российской стороне.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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За что имею сказать, что Лобода без штанов показала "настоящий секс" у зеркала. Как и вопли всех про самолет.
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