Зенитчиков отправили в секретную командировку накануне крушения самолета в Донбассе

Пассажиры самолета "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 г. стали жертвой преступного замысла украинского командования. К таким выводам пришел бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

В ходе собственного расследования опытный военный выяснил, что незадолго до падения "Боинга" были отправлены в секретную командировку офицеры и контрактники Второго дивизиона 156-го зенитно-ракетного полка СБУ, дислоцированного в Мариуполе. На вооружении этого дивизиона был как раз советский ЗРК "Бук", сообщает "ПолитНавигатор".

Поездка сопровождалась строжайшими мерами конспирации. У зенитчиков отобрали документы, мобильные телефоны. На место службы в Мариуполь они вернулись в августе 2014 г., но ни слова не сказали остальным, где были и какое задание выполняли. Только у одного была фотография "Бука" с опаленной вокруг землей. Но и этот снимок скоро исчез.

Своими подозрениями и собранными фактами Прозоров поделился в документальном фильме "МН-17: в поисках истины", о котором рассказал на канале PolitWera. По словам бывшего украинского офицера, он готов передать все фамилии указанных зенитчиков следователям в Нидерландах и рассчитывает, что виновные в крушении МН17 будут выявлены.

Ранее голландские следователи высказали свои претензии российской стороне.