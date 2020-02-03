Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Разболтали: Иран порвал связи с Украиной по сбитому "Боингу"

Разболтали: Иран порвал связи с Украиной по сбитому самолету
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеНидерланды предъявили обвинения россиянам по делу малайзийского "Боинга"
Киев допустил утечку информации

Иран прекратил сотрудничество с Украиной по расследованию в крушении "Боинга", так как Киев допустил утечку информации. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Как уточнил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, речь идет о записи переговоров пилота одного из самолетов с диспетчером. Тот якобы увидел ракету, поразившую украинский "Боинг". Об этом файле за закрытыми дверями рассказал президент Украины Владимир Зеленский, а затем запись непонятным образом оказалась в руках журналистов.

Как уточняет "Свободная пресса", украинские СМИ опубликовали запись переговоров диспетчера с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку в момент катастрофы и видел попадание ракеты в "Боинг".

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", – приводит слова Резайефара "Интерфакс-Украина"

По его словам, теперь никакие материалы Киеву передавать не будут. Ранее власти Ирана признали, что украинский "Боинг" был сбит ракетой по ошибкой, хотя до этого версия уничтожения самолета из ЗРК опровергалась. Позже власти объяснили произошедшее тем, что военные до последнего момента не рассказывали, как все произошло на самом деле. 25 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что человек, который сбил самолет, находится в тюрьме.

В конце концов, иранская сторона предложили выплатить семьям погибших в авиакатастрофе украинцев по $80 тыс., однако Зеленский заявил, что считает эту сумму недостаточной. Кроме того, глава Украины подчеркнул, что будет настаивать на передаче Киеву черных ящиков "Боинга".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как все бояться правды!
Засекретили...
Гость
Ответить
Хохол за доллар удавится, за два маму продаст.
Гость
Ответить
Жадные брехуны. Лишь бы языками молоть и денежки загребать
1
новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей