Разболтали: Иран порвал связи с Украиной по сбитому "Боингу"
Иран прекратил сотрудничество с Украиной по расследованию в крушении "Боинга", так как Киев допустил утечку информации. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Как уточнил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, речь идет о записи переговоров пилота одного из самолетов с диспетчером. Тот якобы увидел ракету, поразившую украинский "Боинг". Об этом файле за закрытыми дверями рассказал президент Украины Владимир Зеленский, а затем запись непонятным образом оказалась в руках журналистов.
Как уточняет "Свободная пресса", украинские СМИ опубликовали запись переговоров диспетчера с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку в момент катастрофы и видел попадание ракеты в "Боинг".
"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", – приводит слова Резайефара "Интерфакс-Украина"
По его словам, теперь никакие материалы Киеву передавать не будут. Ранее власти Ирана признали, что украинский "Боинг" был сбит ракетой по ошибкой, хотя до этого версия уничтожения самолета из ЗРК опровергалась. Позже власти объяснили произошедшее тем, что военные до последнего момента не рассказывали, как все произошло на самом деле. 25 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что человек, который сбил самолет, находится в тюрьме.
В конце концов, иранская сторона предложили выплатить семьям погибших в авиакатастрофе украинцев по $80 тыс., однако Зеленский заявил, что считает эту сумму недостаточной. Кроме того, глава Украины подчеркнул, что будет настаивать на передаче Киеву черных ящиков "Боинга".
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик