Киев допустил утечку информации

Иран прекратил сотрудничество с Украиной по расследованию в крушении "Боинга", так как Киев допустил утечку информации. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Как уточнил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, речь идет о записи переговоров пилота одного из самолетов с диспетчером. Тот якобы увидел ракету, поразившую украинский "Боинг". Об этом файле за закрытыми дверями рассказал президент Украины Владимир Зеленский, а затем запись непонятным образом оказалась в руках журналистов.

Как уточняет "Свободная пресса", украинские СМИ опубликовали запись переговоров диспетчера с пилотом иранской авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку в момент катастрофы и видел попадание ракеты в "Боинг".

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу", – приводит слова Резайефара "Интерфакс-Украина"

По его словам, теперь никакие материалы Киеву передавать не будут. Ранее власти Ирана признали, что украинский "Боинг" был сбит ракетой по ошибкой, хотя до этого версия уничтожения самолета из ЗРК опровергалась. Позже власти объяснили произошедшее тем, что военные до последнего момента не рассказывали, как все произошло на самом деле. 25 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что человек, который сбил самолет, находится в тюрьме.

В конце концов, иранская сторона предложили выплатить семьям погибших в авиакатастрофе украинцев по $80 тыс., однако Зеленский заявил, что считает эту сумму недостаточной. Кроме того, глава Украины подчеркнул, что будет настаивать на передаче Киеву черных ящиков "Боинга".