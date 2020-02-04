Заговор: в Киеве слишком быстро узнали о сбитом малайзийском "Боинге"
Бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, известный сообщениями о пытках в украинских тюрьмах, дал интервью YouTube-каналу PolitWera, в котором рассказал о своей версии крушения малайзийского "Боинга" MH-17.
По его словам, которые приводит "Царьград", очень странно, что перехват и расшифровка телефонных переговоров лидеров ополчения, которые якобы обсуждали сбитый лайнер, появились в общем доступе уже спустя пару часов после трагедии.
Как утверждает Прозоров, подобные материалы не могли появиться так быстро – с них как минимум сначала нужно снять гриф секретности, а это дело точно не двух часов.
Более того, подполковник, которого в СМИ называют русским агентом, ссылается на неназванного высокопоставленного киевского офицера, который порекомендовал ему "не лезть в это дело", так как там не все просто и чисто.
Ранее правоохранительные органы Нидерландов предъявили обвинения по делу о сбитом "Боинге" трем гражданам России и одному украинцу – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Ленониду Харченко.
По версии следствия, самолет был сбит из ЗРК "Бук", приписанного к 53-й ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска. При этом Россия была лишена возможности участвовать в расследовании. В Москве причастность россиян к трагедии отрицают. Некоторые эксперты полагают, что его уничтожили ополченцы СБУ.
Василий Прозоров числился в СБУ с 1999-го по 2018 год. Но по его словам, начал работать на Россию сразу после Евромайдана по идеологическим причинам.
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