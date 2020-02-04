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Заговор: в Киеве слишком быстро узнали о сбитом малайзийском "Боинге"

Заговор: в Киеве слишком быстро узнали о сбитом малайзийском "Боинге"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
На Украине блокируют попытки докопаться до истины

Бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, известный сообщениями о пытках в украинских тюрьмах, дал интервью YouTube-каналу PolitWera, в котором рассказал о своей версии крушения малайзийского "Боинга" MH-17.

По его словам, которые приводит "Царьград", очень странно, что перехват и расшифровка телефонных переговоров лидеров ополчения, которые якобы обсуждали сбитый лайнер, появились в общем доступе уже спустя пару часов после трагедии.

Как утверждает Прозоров, подобные материалы не могли появиться так быстро – с них как минимум сначала нужно снять гриф секретности, а это дело точно не двух часов.

Более того, подполковник, которого в СМИ называют русским агентом, ссылается на неназванного высокопоставленного киевского офицера, который порекомендовал ему "не лезть в это дело", так как там не все просто и чисто.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов предъявили обвинения по делу о сбитом "Боинге" трем гражданам России и одному украинцу – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Ленониду Харченко.

По версии следствия, самолет был сбит из ЗРК "Бук", приписанного к 53-й ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска. При этом Россия была лишена возможности участвовать в расследовании. В Москве причастность россиян к трагедии отрицают. Некоторые эксперты полагают, что его уничтожили ополченцы СБУ.

Василий Прозоров числился в СБУ с 1999-го по 2018 год. Но по его словам, начал работать на Россию сразу после Евромайдана по идеологическим причинам.

Фоторепортаж
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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Все уже доказано. Имена названы. Впереди суд
Тупой хохол даже не понимает, какую пургу он несет.
То, что вину доказывают в суде, ему просто неизвестно. Для него суд - это профанация. Дядя из-за океана уже сказал, баба на базаре подтвердила, нацики на майдане проскакали. Ну что еще этим москалям надо? Все ж доказано.
Господи, как с этими укропитеками общаться? Бусами и зеркальцами задаривать? Они же уже смысл слов позабыли, скоро и слова со своей мовой забудут. Убогие обезьянки....
Гость
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Все уже доказано. Имена названы. Впереди суд
Гость
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У нас всё есть, хохлы думают, что они самые хитрые в мире. Но наши спецы докопались кто придумал, кто исполнитель, вплоть до адресов. Даже знаем кто в ЦРУ всё придумал.
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