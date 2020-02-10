Официальная версия обвинения не стыкуется с данными, которые готов представить суду гражданин Германии

В расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе рано ставить точку. Международная группа следователей не учла факты, которые меняют всю стройную картину обвинения. На этом настаивает детектив из Германии Йозеф Реш. Он занимался этим делом в частном порядке и собрал данные, до которых не добрались следователи под управлением прокурора Нидерландов.

Детектив утверждает, что знает имена людей, причастных к катастрофе самолета и имеет доказательства их вины, передает РИА ФАН. Реш готов выступить на суде, но предупреждает, что его сведения противоречат официальной версии обвинения. Поэтому тот факт, вызовут ли его на допрос и учтут ли его показания, станет лакмусовой бумажкой для Европы – готова ли она знать правду или все расследование было задумано только ради информационной войны.

Ранее Реш предлагал передать следователям в Нидерландах собранные доказательства, но в присутствии журналистов. Эта идея главу следственной группы не заинтересовала.

Пассажирский Boeing малазийских авиалиний рухнул на территории Украины в июле 2014 года. По предварительной информации, самолет был сбит ракетой. Нидерланды нашли виновников в России, тогда как другие данные указывают на причастность к трагедии ВСУ. Первое судебное заседание по этому делу должно пройти в марте 2020 года.