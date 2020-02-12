Российская разведка вмешивалась в расследование гибели "Боинга"
Компания Марка Цукерберга провела тщательный анализ своей соцсети и удалила три группы учетных записей, управляемых из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, за нарушение политики корпорации об иностранном вмешательстве. Об этом сообщается на сайте Facebook.
По данным администрации Сети, данные несвязанные группы учетных записей якобы были созданы, чтобы "ввести других в заблуждение относительно того, кто они такие и чем занимаются".
"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. Они происходили из России и в основном концентрировались на Украине и в соседних странах", – говорится в пресс-релизе корпорации.
Как отмечается в заявлении, владельцы некоторых страниц выдавали себя за независимых журналистов и выходили на связь с политиками, представителями официальных СМИ и общественными активистами в регионе.
Американская компания утверждает, что "хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свои личности и координацию, наше расследование обнаружило их связи с российскими военными разведывательными службами". В частности, отмечается в релизе, на данных страницах размещалась информация о военной операции ВС РФ в Сирии, ситуации с этническими меньшинствами в Крыму и крушении малайзийского "Боинга 777" в Донбассе в июле 2014 года.
"Фейсбук" в качестве примера неправильного контента привел некоего пользователя (его имя замазано в релизе), пишущего в группе "Президент Украины Зеленский Владимир Александрович" о том, что официальное расследование причин гибели пассажирского самолета в небе над воюющим регионом направлено не на поиск виновных в трагедии, а на освоение выделенных Западом денег.
Между тем, американцы, кажется, даже не рассматривают версии, что проштрафившиеся страницы в соцсети могут открывать и
иностранные граждане
для дискредитации любой страны, находясь именно на ее территории. Например, тролли СБУ, работающие на нефтяных скважинах в Сибири.
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