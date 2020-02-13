Даже не рассматривали: инициативу Москвы отвергли без разговоров

Нидерланды отказали в предложении судить подозреваемых в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в России.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса сообщило, что соответствующий запрос был направлен в конце октября, но был отклонен.

Первое судебное слушание по делу подозреваемых – трех граждан России и одного украинца – назначено на 9 марта этого года. Их могут заочно осудить по голландскому законодательству. Однако шансов, что они приедут в Нидерланды, равны нулю. Россия не выдает подозреваемых.

Как напоминает URA.RU, по версии международного следствия, малайзийский "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой комплекса "Бук", доставленного с российского военной базы в Курске.

Международная следственная группа назвала имена подозреваемых: граждане РФ Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин (Стрелков), а также украинец Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск. На Западе предполагают, что они находятся на территории России.

Подозреваемые свою вину отрицают. Ранее стало известно, что интересы одного из обвиняемых - Олега Пулатова – в суде Нидерландов представит международная группа адвокатов. Об этом РБК сообщила одна из его защитников Елена Кутьина.

По данным издания, в группе два голландских юриста, а финансировать международную группу адвокатов будет автономная некоммерческая организация "Правовая поддержка О.Ю. Пулатова", зарегистрированная в январе 2020 года.