Правда о гибели малайзийского "Боинга" раскроется минимум через год
Масштабная реформа судебной системы на Украине привела к неожиданным результатам – все шесть прокуроров, которые занимались делом о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г., по разным причинам были сняты со своих должностей. В итоге расследование авиакатастрофы грозит затянуться еще на двенадцать месяцев.
Об этом написала нидерландская газета NRC Next.
Судя по характеру статьи, из-за страшной коррупции в Генпрокуратуре новая власть в лице президента Владимира Зеленского решила реорганизовать ведомство с ног до головы.
В ходе реформы прокуроры проходили переаттестацию. В результате из 1339 прокуроров своих должностей лишились 710 человек. Все они сначала писали заявления об увольнении, а потом должны были сдавать экзамен. А вот экс-прокурора Романа Хошовского, работавшего по делу "Боинга" MH17 вообще не допустили до тестирования.
"Они уже сказали мне, что я попал в черный список, потому что у меня был конфликт с руководством. Они сказали, что ты не сможешь пройти тест... У нас была профессиональная команда. Но новое руководство разрушило все", – цитирует издание Хошовского.
В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора из Украины.
Между тем, как отмечает издание, отсутствие украинцев никак не повлияет на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, который должен начаться 9 марта. Дело в том, что ныне снятые с должностей прокуроры завершили работу над материалами в 2019-м. Однако увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других вероятных подозреваемых.
По словам Хошовского, его преемникам потребуется минимум год, чтобы ознакомиться с документами, которые собирала старая команда в течение пяти лет.
"Для меня это было делом всей моей жизни", – приводит издания слова одного из уволенных. "Я хотел доказать, что российское правительство виновато в катастрофе MH17. Мои преемники должны начать все с нуля", – сказал газете другой экс-прокурор.
Как напоминает "Комсомольская правда", пан Зеленский начал реформирование Генпрокуратуры с изменения названия ведомства. Теперь это Офис генпрокурора. Как, собственно, переименована администрация президента.
Международная следственная группа в июне 2019-го назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе с "Боингом" MH17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.
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