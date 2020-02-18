Зенитно-ракетный комплекс "Бук" не мог сбить лайнер

Нидерландские журналисты опубликовали документ Службы военной разведки и безопасности страны о крушении "Боинга" MH17 под Донецком в 2014-м. В отчете утверждается, что в районе авиакатастрофы не было ни одного ЗРК "Бук", которым, как считало следствие, был сбит самолет.

Ведомство отправило этот документ Генпрокураторе Нидерландов. В нем, как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, сказано, что "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

По мнению журналистов, Нидерланды давно знали о расположении ЗРК "во время конфликта". В документах голландская сторона приходит к выводу об отсутствии у нее информации о том, что где-то поблизости от крушения "Боинга" был хоть один "Бук".

Авторы платформы также выяснили, что, например, австралийские специалисты расследовали дело о крушении MH17, используя обрезанные неоригинальные снимки. Еще один документ содержит стенограмму беседы одного из очевидцев – по его словам, за несколько минут до трагедии в том районе было два украинских истребителя. Кроме того, свидетель слышал громкий взрыв и видел столб дыма, а также падающий самолет.

Как напоминает телеканал "360", "Боинг 777" компании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Самолет упал под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Для расследования катастрофы была создана международная группа, в которую вошли специалисты из Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Следователи пришли к выводу, что самолет сбил "Бук". Россия же не раз говорила о том, что не доверяет выводам ССГ.