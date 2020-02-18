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Всплывшие в деле MH17 факты ударили по репутации Голландии

Всплывшие в деле MH17 факты снимают с России вину
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Отсутствие "Бука" в районе крушения малайзийского "Боинга" опровергает приговор ССГ

Последние новости в деле MH17 перечеркивают всю работу Совместной следственной группы (ССГ). Напрасно голландские сыщики настаивали на том, что малайзийский "Боинг" был сбит из "Бука".

Благодаря данному утверждению они не только подмочили свою репутацию, но и оправдали Россию в глазах всего мира, полагают в Кремле. Ведь, как выяснилось, ни одного ЗРК не было рядом с местом трагедии.

Вскрывшиеся обстоятельства авиакатастрофы порождают массу вопросов к ССГ, ставят под сомнение ее "ангажированный" приговор и доказательства гибели лайнера, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, свежие факты объясняют, почему Нидерланды не взяли в свою команду российских представителей.

"Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям, а эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", – резюмировал спикер Кремля (цитата по ТАСС), напомнив, что вердикт ССГ сразу заставил Москву задуматься. Она незамедлительно предложила свои услуги, но получила отказ.

Как отреагируют на новые сведения другие страны, в том числе – главные русофобы, покажет время, заключил Песков. Выводы, по его словам, делать рано.  

Напомним, малайзийский "Боинг" рейса MH17 потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии, вину за которую Нидерланды и Украина сразу же повесили на Россию, стали 298 человек. Между тем у последней нашлись заступники, в том числе власти Малайзии, которые неоднократно настаивали на объективном расследовании. 

Фоторепортаж
Ключевую улику по делу MH17 купили на черном рынке
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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Гость
просто кончилась русофобская хохлодурь.
ну да-ну да,кончилась,доказательств нет а то что есть против укров и обкома,вот и тянут
Гость
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просто кончилась русофобская хохлодурь.
М
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а где свиньи,с потоком 2 немец их кидает
с боингом тюльпаны ни чо придумать не могут
зрада везде
алле,свиноферма,ваш выход с комментариями
где прячетесь опять,корыто опрожняете
Гость
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Интересно, как на это ответит Россия? Выставить счет Нидерландам за введенные санкции и запретить весь импорт в Россию, в первую очередь цветов, которые идут по десятку фур каждый день!
Гость
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И не было вины! Сбит над территорией Украины, значит юридически вину несёт Украина. А так пока это корреспондент написал. Посмотрим что дальше. Или это вброс перед судом!
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