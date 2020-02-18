Эксперты прогнозируют на фоне провала расследования с MH17 неадекватные действия Киева

Отставка на Украине прокуроров, занимавшихся делом о крушении малайзийского "Боинга" в июле 2014 года над Донбассом, и назначение новых, свидетельствует о том, что обвинение в адрес России в этой авиакатастрофе разваливается. А значит украинским властям и их кураторам из США нужна еще более глобальная катастрофа, чтобы замылить мировому сообществу глаза на первое преступление.

К такому выводу пришел пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот, комментируя последние новости из Киева, а также публикацию нидерландских журналистов со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности страны о том, что в районе нахождения самолета в небе над Донбассом не было ни одного "Бука".

"Я переживаю в этой ситуации, что наши западные партнеры, совместно с их прихвостнями на Украине, подхрюкивающими, могут придумать какую-то более жуткую трагедию, которая могла бы в информационном пространстве перекрыть это событие, перекрыть трагедию MH17. Они вполне на это способны", – сказал "ЦарьГраду" политик.

По его мнению, есть две стороны, которым изначально была выгодна катастрофа с "Боингом" – это Украина и ее партнеры из Штатов. Поскольку тогда в наступление перешли ополченцы, а по всей стране нарастала волна протестов, недовольных итогами Майдана. Все это нужно было остановить, что у них и получилось, отметил Кот. Однако теперь ложь с обвинением РФ в расследовании всплыла.

Он убежден, что российская сторона подготовится к судебному процессу, который должен начаться уже 9 марта в Гааге и где "будут задавать острые вопросы, на которые явно нет ответов у нынешних расследователей". При этом политик ожидает, что на суде попытаются "замылить" и "заболтать" факты.

"Если на них будут пытаться, петляя, отвечать, а вернее, не отвечать, значит, можно будет сделать выводы, что ответчики тоже соучастники этого преступления", – резюмировал Кот.

Напомним, накануне Киев попытался оправдаться, почему произошла ротация прокуроров в следственной группе по "Боингу". Со слов главы МИД Украины Вадима Пристайко, это случилось из-за плановой смены следователей. Добавим, именно старая группа прокуроров установила, что ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, якобы приписан к 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, базирующейся в Курске.

В Москве всегда отрицали свою вину в данной катастрофе. А публикация голландских журналистов и вовсе "свидетельствует о правоте российской стороны". Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

