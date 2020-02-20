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Австралия доказала невиновность России в крушении малайзийского "Боинга"

Австралия доказала невиновность России в крушении малайзийского "Боинга"
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Бук" не сбивал MH17

Появившиеся ранее документы по делу о крушении малайзийского "Боинга" оказались подлинными. MH17 не был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса "Бука", как до этого утверждали власти Нидерландов. Об этом сообщила австралийская полиция.

Выяснилось, что часть засекреченной информации, которую распространили голландские журналисты, принадлежала федеральной полиции Австралии, которую власти подготовили для расследования, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы страны.

Таким образом, это подтверждает, что в районе крушения самолета не было ни одного "Бука", который принадлежал бы России. А также что в течение расследования специалистам пришлось работать с отредактированными фотографиями с места трагедии.

Прокуратура Нидерландов подлинность документов комментировать отказалась.

Напомним, в крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014 г. голландские и украинские власти обвинили Россию. Ранее журналисты опубликовали документы, которые этот факт опровергли.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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М
свиноферма,ваш выход,как на самом деле было,озвучте
оне щаз заняты - поросятам дают
М
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Гость
Ну щас у хохлов пуканы рваться начнут.
свиноферма,ваш выход,как на самом деле было,озвучте
Гость
Ответить
Ну щас у хохлов пуканы рваться начнут.
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