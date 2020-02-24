Запад неожиданно заявил, что отыскал очевидца трагедии

Сразу после того, как Австралия опровергла данные Нидерландов о том, что "Боинг" MH17 был сбит из российского "Бука", стало известно, что как минимум один человек видел, как ракета выстрелила из зенитно-ракетного комплекса по самолету, который упал под Донецком в 2014 году. Об этом рассказал глава Международной совместной следственной группы, которая занимается этой трагедий, Фред Вестербеке, не уточнив, какой именно стране принадлежал ЗКР.

Эксперт дал интервью телеканалу CBS, во время которого журналист поинтересовался у него, есть ли у следователей свидетели запуска ракеты из "Бука".

"Да. Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много свидетелей, я не говорил", – отметил Вестербеке.

Глава следственной группы также заявил, что Россия не помогала расследовать крушение "Боинга" в течение последних пяти лет. Вестербеке считает, что Москва должна была на второй день после авиакатастрофы предоставить всю необходимую информацию и доказательства.

"Они должны были сказать нам: "мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться", – подчеркнул Вестербеке.

Однако в середине февраля журналисты обнародовали документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Согласно этим данным, в районе крушения "Боинга" в тот злополучный день не было ни одного ЗКР "Бук". Позже австралийские следователи подтвердили, что лайнер упал не из-за ракеты.

Самолет Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, но упал под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" сбил "Бук". Россия не раз говорила, что не причастна к трагедии, и предлагала свою помощь в расследовании, однако Запад игнорировал все попытки Москвы помочь узнать правду.