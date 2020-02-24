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Новое доказательство: "Бук" сбил малайзийский "Боинг"

Новое доказательство: "Бук" сбил малайзийский "Боинг"
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Запад неожиданно заявил, что отыскал очевидца трагедии

Сразу после того, как Австралия опровергла данные Нидерландов о том, что "Боинг" MH17 был сбит из российского "Бука", стало известно, что как минимум один человек видел, как ракета выстрелила из зенитно-ракетного комплекса по самолету, который упал под Донецком в 2014 году. Об этом рассказал глава Международной совместной следственной группы, которая занимается этой трагедий, Фред Вестербеке, не уточнив, какой именно стране принадлежал ЗКР. 

Эксперт дал интервью телеканалу CBS, во время которого журналист поинтересовался у него, есть ли у следователей свидетели запуска ракеты из "Бука".

"Да. Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много свидетелей, я не говорил", – отметил Вестербеке.

Глава следственной группы также заявил, что Россия не помогала расследовать крушение "Боинга" в течение последних пяти лет. Вестербеке считает, что Москва должна была на второй день после авиакатастрофы предоставить всю необходимую информацию и доказательства.

"Они должны были сказать нам: "мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться", – подчеркнул Вестербеке.

Однако в середине февраля журналисты обнародовали документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Согласно этим данным, в районе крушения "Боинга" в тот злополучный день не было ни одного ЗКР "Бук". Позже австралийские следователи подтвердили, что лайнер упал не из-за ракеты. 

Самолет Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, но упал под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" сбил "Бук". Россия не раз говорила, что не причастна к трагедии, и предлагала свою помощь в расследовании, однако Запад игнорировал все попытки Москвы помочь узнать правду. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэр самуэль харрис
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укру.
----------------------
можно найти свидетеля который под присягой подтвердит что это ты самолёт сбил,а также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…
укр
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Гость
Там для Бука должен целый экипаж быть. Оператор, наводчик КОМПДЕКС! Сбивали видно Путинский самолёт, он рядом летел.
команда была.
укр
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команда сбить Боинг исходила от главнокомандующего.Владимира Путина.команду исполняли министр обороны и начальник генштаба.Суд Гааги привлечет Путина к ответственности и вынесет приговор-<цензура> должен сесть надолго.С этого момента Путин станет официальным изгоем в мире !!!
Гость
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Гость
России это рейс нафиг не нужен, чтобы сбивать. Так над Украиной сбыли, а виновата Россия, как так? Это уже беспредел. Это что фишка такая? Нидерланды у вас голова поехала.
Моторолла и стрелковы вместе с баками прибыли из расеи.
Гость
Ответить
Там для Бука должен целый экипаж быть. Оператор, наводчик КОМПДЕКС! Сбивали видно Путинский самолёт, он рядом летел.
Гость
Ответить
России это рейс нафиг не нужен, чтобы сбивать. Так над Украиной сбыли, а виновата Россия, как так? Это уже беспредел. Это что фишка такая? Нидерланды у вас голова поехала.
Гость
Ответить
Да я нашёл на 10 очевидцев за 10000 баксов каждому .
Гость из будущего
Ответить
В интервью американскому телеканалу CBS 23 февраля глава JIT Фред Вестербеке сказал: "у следствия нет сомнений в том, что самолет сбили из ракетной системы "Бук", которая находится на вооружении 53-й бригады российской армии. Кто именно нажал на кнопку, следователи пока не выяснили". Но это только пока. Доберутся и до того кто давал команду перебросил Бук из России
Ивдель ул. 3-й Пятилетки
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Александр Чепанов
Сплошная околесица и бредятина, давно пора определиться или просто боятся что Россия что то на про запас держит, вдруг выяснится, что вся конструкция обвинения обернётся против обвиняемых
Хохлосрань выгораживают, нагло, неуклюже, пытаются свалить все на Россию.
сэмэн
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Вестербеке, тело с пониженной социальной ответственностью.
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