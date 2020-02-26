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В Нидерландах заявили об угрозах свидетелям по делу о крушении малайзийского "Боинга"

В Нидерландах заявили об угрозах свидетелям по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Имена участников расследования засекретят

Подробности следствия раскрыли голландские СМИ, в распоряжении которых попали любопытные документы. Так, телепрограмма Nieuwsuur сообщает, что личности 13 свидетелей по делу о трагедии с МН17 засекретят. По данным журналистов, судебные следователи считают, что существует угроза их безопасности или здоровью.

При этом одному из свидетелей отказали в анонимности – гарантировать ее невозможно, отмечает "ФедералПресс". Как отмечают СМИ, большая часть людей, которых в Нидерландах намерены защищать от возможных угроз, дали показания в 2019 году – их девять.

Малайзийский "Боинг" разбился под Донецком в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Голландские следователи обвиняют Россию в поставке ополченцам комплекса "Бук", из которого якобы и сбили пассажирский лайнер.

Как стало известно ранее, глава международной совместной следственной группы заявил, что есть очевидец запуска ракеты из "Бука" по самолету.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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