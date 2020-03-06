Захарова обвинила Нидерланды в давлении на судей из-за трагедии с малайзийским "Боингом"
Власти Нидерландов развернули масштабную информационную кампанию против России накануне слушаний по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 6 марта.
По словам дипломата, в ход сейчас особенно активно пошли "вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты". При этом информацию по делу, переданную российской стороной, в Нидерландах по-прежнему игнорируют. Как пояснили в МИД, она не вписывается в ту картину, которую следователи хотят представить суду. Поэтому силы, заинтересованные в обвинительном вердикте против России, пытаются скрыть "подтасовку фактов" и "пробелы в доказательной базе".
"Все вышеперечисленное мы квaлифицируем кaк грубую попытку дaвления нa суд", - цитирует НСН выступление Захаровой на брифинге.
Катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Украины, напоминает URA.RU. Расследование велось международной группой под руководством прокурора Нидерландов без участия России. Первое слушание по этому делу в окружном суде Гааги состоится 9 марта 2020 года.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ