Действия голландских прокуроров объясняются желанием скрыть пробелы в расследовании

Власти Нидерландов развернули масштабную информационную кампанию против России накануне слушаний по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 6 марта.

По словам дипломата, в ход сейчас особенно активно пошли "вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты". При этом информацию по делу, переданную российской стороной, в Нидерландах по-прежнему игнорируют. Как пояснили в МИД, она не вписывается в ту картину, которую следователи хотят представить суду. Поэтому силы, заинтересованные в обвинительном вердикте против России, пытаются скрыть "подтасовку фактов" и "пробелы в доказательной базе".

"Все вышеперечисленное мы квaлифицируем кaк грубую попытку дaвления нa суд", - цитирует НСН выступление Захаровой на брифинге.

Катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией Украины, напоминает URA.RU. Расследование велось международной группой под руководством прокурора Нидерландов без участия России. Первое слушание по этому делу в окружном суде Гааги состоится 9 марта 2020 года.