Голландские журналисты нашли в России несуществующую разведку

Россия и, в частности, российская секретная служба ГРУ (ее в помине нет – ред.), использовали несколько тактических схем, чтобы повлиять и помешать расследованию гибели самолета "Боинг" MH17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщает Джанин Питерс со ссылкой на другое издание Volkskrant в своей статье в NL Times, вышедшей в преддверии начала судебного разбирательства по данному делу в Гааге.

По ее словам, голландские следователи убеждены, что многочисленные попытки "агентов ГРУ" были безуспешными.

Отмечается, что до трагедии с малайзийским самолетом у Нидерландов были хорошие отношения с российским Межгосударственным авиационным комитетом. Однако МАК от дела "удалили": его функции Москва передала госкомитету в составе пяти человек во главе с офицером, "работавшим ранее в службе безопасности Кремля". По мнению автора Volkskrant, это, вероятно, был первый шаг властей РФ, направленный на получение контроля над расследованием.

Через несколько недель после катастрофы малайзийские пилоты посетили Нидерланды, чтобы перевести разговор, который их коллеги с MH17 вели друг с другом в ходе гибельного полета. В это же время два "члена пресловутого подразделения ГРУ" оказались в Королевстве, пишет газета. Причем автору статьи доподлинно известно, что один из них был руководителем этой шпионской группы, зато неизвестно, что они делали в Нидерландах.

"Но отношения с MH17 очевидны", – констатировал некий источник газете.

Через полгода выяснилось, что два бывших сотрудника ГРУ входили в состав российского госкомитета, который сотрудничал с Нидерландским советом безопасности (OVV) в расследовании MH17. Как утверждает газета, "один из них генерал русской армии". По их информации, после каждой встречи со следователями, россияне "звонили в Кремль", чтобы обсудить, как "поменять" членов малайзийской следственной группы.

Российская шпиономания в статье достигла апогея, когда автор рассказывал о поездке нидерландских следователей на Украину.

Оказывается, там к ним "очень часто обращались молодые женщины, которые говорили с ними по-голландски".

"Их гостиничные номера также убирались подозрительно часто – иногда три раза в день. А по возвращении в Нидерланды вредоносные программы были обнаружены на личных телефонах следователей", – подчеркивается в газете.

По информации Volkskrant, голландские следователи убеждены, что эти попытки России повлиять и саботировать расследование не увенчались успехом: они сделали его более сложным (из-за недоверия), но не повлияли на выводы.

Напомним, суд по делу крушения MH17 должен стартовать 9 марта. Фигурантами являются четыре человека: трое граждан России и украинец.