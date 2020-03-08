Следователи собирались искать подозреваемых в РФ, не сообщая об этом властям

Международная группа, которая расследует дело крушения майлазийского "Боинга" под Донецком в 2014-м, всерьез рассматривала возможность нарушить суверенитет России, чтобы найти свидетелей авиакатастрофы. Об этом стало известно журналистам из документа, который обнародовала независимая платформа Bonanza Media.

Как передает ТАСС, в материалах содержатся подробности встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года. Во время нее голландцы подняли вопрос о том, чтобы нарушить суверенитет России "путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". При этом бельгийская сторона отметила, что не возражает. Украинцы также заявили, что не видят в этом проблемы, но подчеркнули, что им нужно обсудить этот вопрос с начальством. Во встрече не принимали участие малайзийские следователи, но их коллеги отмечают, что вопрос нарушения суверенитета России необходимо с ними обсудить.

По информации журналистов, после этого следователи говорили о заманивании свидетелей, допросе подозреваемых так, чтобы не информировать об этом российские власти.

"Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", – заявил один из основателей платформы, независимый журналист Макс ван дер Верфф.

Он добавил, что следователи, вероятно, попытаются принизить значение этого документа, указывая на то, что в нем не содержится никакой конкретной информации. Однако журналист добавил, что все сказанное на встрече содержится в протоколе.

Другая основательница платформы, журналистка Яна Ерлашова отметила, что следователи полностью зависимы от информации, представляемой СБУ, которой голландцы выразили недовольство из-за бездействия. При этом следователи не обращают внимания на важные детали, чтобы не создавать неразберихи. Так, на спутниковых кадрах видны три точки, которые, по словам Ерлашовой, могли быть военными самолетами, но следователи игнорируют этот вопрос.

Самолет "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014-го. Все 298 человек, находящихся на борту, погибли. Международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из "Бука". Однако независимые журналисты выяснили, что нидерландская прокуратура пришла к выводу, что в тот день в районе крушения самолета не было ни одного "Бука". Позже это же подтвердили австралийские следователи. Россия говорила о том, что не причастна к трагедии, и предлагала свою помощь в расследовании, но Запад каждый раз отказывался.