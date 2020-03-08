Запад планировал нарушить законы России из-за дела MH17
Международная группа, которая расследует дело крушения майлазийского "Боинга" под Донецком в 2014-м, всерьез рассматривала возможность нарушить суверенитет России, чтобы найти свидетелей авиакатастрофы. Об этом стало известно журналистам из документа, который обнародовала независимая платформа Bonanza Media.
Как передает ТАСС, в материалах содержатся подробности встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года. Во время нее голландцы подняли вопрос о том, чтобы нарушить суверенитет России "путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". При этом бельгийская сторона отметила, что не возражает. Украинцы также заявили, что не видят в этом проблемы, но подчеркнули, что им нужно обсудить этот вопрос с начальством. Во встрече не принимали участие малайзийские следователи, но их коллеги отмечают, что вопрос нарушения суверенитета России необходимо с ними обсудить.
По информации журналистов, после этого следователи говорили о заманивании свидетелей, допросе подозреваемых так, чтобы не информировать об этом российские власти.
"Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", – заявил один из основателей платформы, независимый журналист Макс ван дер Верфф.
Он добавил, что следователи, вероятно, попытаются принизить значение этого документа, указывая на то, что в нем не содержится никакой конкретной информации. Однако журналист добавил, что все сказанное на встрече содержится в протоколе.
Другая основательница платформы, журналистка Яна Ерлашова отметила, что следователи полностью зависимы от информации, представляемой СБУ, которой голландцы выразили недовольство из-за бездействия. При этом следователи не обращают внимания на важные детали, чтобы не создавать неразберихи. Так, на спутниковых кадрах видны три точки, которые, по словам Ерлашовой, могли быть военными самолетами, но следователи игнорируют этот вопрос.
Самолет "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014-го. Все 298 человек, находящихся на борту, погибли. Международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из "Бука". Однако независимые журналисты выяснили, что нидерландская прокуратура пришла к выводу, что в тот день в районе крушения самолета не было ни одного "Бука". Позже это же подтвердили австралийские следователи. Россия говорила о том, что не причастна к трагедии, и предлагала свою помощь в расследовании, но Запад каждый раз отказывался.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса
Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ