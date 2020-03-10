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На суде по крушению МН17 обвинили Россию

На суде по крушению МН17 обвинили Россию
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Скамья подсудимых оказалась пуста

Россия активно мешала следователям изучать обстоятельства крушения малайзийского "Боинга". С таким обвинением выступил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на судебном заседании по делу МН17.

По его словам, специалистам было трудно работать, так как Москва "препятствовала расследованию", а в районе падения самолета идет вооруженный конфликт. Еще одна сложность заключается в том, что свидетели боятся делать заявления, опасаясь за свою жизнь. Чтобы уберечь их от риска, им разрешено выступать анонимно, передает РИА "Новости" сообщение прокурора.

В то же время Фердинандуссе признал, что РФ передала Нидерландам сведения, связанные с крушением "Боинга". Судья Мария Кнайф подтвердила, что, помимо этой информации, к делу по запросу обвиняемых могут быть приобщены данные, которые собрал голландский журналист. Ранее репортер Макс Ван дер Верфф обнародовал отчет военной разведки Нидерландов, в котором говорится, что никаких следов ЗРК "Бук" на территории Украины в 2014 г. обнаружено не было.

Во время первого заседания суда в понедельник, 9 марта, в особо охраняемом комплексе Схипхол скамья подсудимых оставалась пуста. Однако судья Хендрик Стинхюйс напомнил, что, по местному законодательству, обвинение может быть предъявлено заочно. Сейчас по двум статьям местного УК – ликвидация самолета и убийство пассажиров – обвиняются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Боинг" Малайзийских авиалиний направлялся 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур, но рухнул на территории Донбасса. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. В Киеве заявили, что самолет был сбит ополченцами ДНР из российского  ЗРК "Бук".

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
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А Украина, СРАЗУ уничтожившая ВСЕ переговоры диспетчеров и данные с радаров, этим "посодействовала" следствию? :)))))))))))))))

Цирк! Где подозреваемый участвует в расследовании самого себя, а пострадавший отстранён от следствия! :))))))))))))))
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