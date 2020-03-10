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Фигуранта дела о "Боинге" обвинили в захвате военной части в Крыму

Фигуранта дела о "Боинге" обвинили в захвате военной части в Крыму
Фото: Daniel Van Moll/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
С разведчиком общался бывший командир части в Бахчисарае

Фигурант дела МН17, по версии украинской стороны, полковник ГРУ Василий Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в 2014 году. Об этом заявил бывший начальник штаба этой части Сергей Гундер в интервью "Радио Свобода".

По его словам, российский военный якобы приехал в часть на микроавтобусе и предложил пустить его на территорию. А когда ему было отказано, скомандовал что-то по рации, после чего вышли военные в камуфляже и масках. Началась стрельба в воздух и под ноги, при этом никто не пострадал.

По версии Киева, именно Василию Геранину отчитывались о сбитом малайзийском "Боинге". Однако в Москве эту версию категорически отвергают и считают запись фейком.

Геранин не входит в число основных подозреваемых по делу МН17. В понедельник, 9 марта, на суде в Гааге ждали, но не дождались россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. Прокуратура обвиняет их в том, что они способствовали доставке российского "Бука" с боевым расчетом на территории Украины, а точнее в населенный пункт Снежное.

Фоторепортаж
Следователи фальсифицируют данные по делу о крушении малайзийского "Боинга"
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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