С разведчиком общался бывший командир части в Бахчисарае

Фигурант дела МН17, по версии украинской стороны, полковник ГРУ Василий Геранин руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в 2014 году. Об этом заявил бывший начальник штаба этой части Сергей Гундер в интервью "Радио Свобода".

По его словам, российский военный якобы приехал в часть на микроавтобусе и предложил пустить его на территорию. А когда ему было отказано, скомандовал что-то по рации, после чего вышли военные в камуфляже и масках. Началась стрельба в воздух и под ноги, при этом никто не пострадал.

По версии Киева, именно Василию Геранину отчитывались о сбитом малайзийском "Боинге". Однако в Москве эту версию категорически отвергают и считают запись фейком.

Геранин не входит в число основных подозреваемых по делу МН17. В понедельник, 9 марта, на суде в Гааге ждали, но не дождались россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. Прокуратура обвиняет их в том, что они способствовали доставке российского "Бука" с боевым расчетом на территории Украины, а точнее в населенный пункт Снежное.