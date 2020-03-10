Гааге напомнили об отказе привлечь к расследованию российскую сторону

Начавшийся в Нидерландах 9 марта судебный процесс по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 г. под Донецком в России оценили как исключительно политизированное "судилище". Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что РФ была отстранена от участия в расследовании, хотя Москва и предоставляла голландцам все необходимые данные.

"Поэтому мы считаем, что те судебные процедуры запущенные – скорее это какое-то политическое судилище, которые никакого не имеют отношения к профессиональному расследованию", – цитирует РИА "Новости" российского постпреда.

При этом, считает Лукашевич, для профессионального разговора "сильная политизация" по делу о крушении "Боинга" над Украиной "вряд ли получится", поскольку понятна всем "заангажированность участников этого расследования".

"Без России оно просто не имеет шансов на какие-то реальные перспективы", – подчеркнул постпред.

Суд по делу о гибели MH17 проходит в особо охраняемом комплексе Схипхол под Гаагой. Фигурантами его международная следственная группа с подачи Киева определила четырех человек – троих россиян (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и украинца (Леонид Харченко).

Ранее во вторник, 10 марта, стало известно, что единственный фигурант процесса, который согласился в нем участвовать заочно, может дать показания перед судом в Нидерландах или в России. Однако голландская сторона не гарантирует ему, что он не будет взят под стражу на своей территории.

Выступая сегодня в ходе слушаний по делу MH17, прокурор Тейс Бергер сообщил, что Пулатов в настоящий момент использует свое право хранить молчание и через адвокатов заявляет о полной непричастности к катастрофе малайзийского "Боинга", пишет ТАСС.

