Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Солдат с русским акцентом обнаружили в деле о гибели малайзийского "Боинга"

Солдат с русским акцентом обнаружили в деле о гибели малайзийского "Боинга"
Фото: Yevgeny Pashnin/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Анонимный свидетель видел запуск ракеты с перекрестка

В день крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком в районе Снежного (ДНР) видели русскоязычных солдат у ЗРК "Бук".

Такие свидетельства от некоего анонимного свидетеля под литерой и номером М58 озвучила сегодня в суде в особо охраняемом нидерландском комплексе Схипхол голландский прокурор Деди Вои-А-Цой. Напомним, процесс стартовал 9 марта. Его фигурантами являются трое россиян и один украинец.

"В деле есть показания свидетеля М58... Он указывает, что 17 июля 2014 г. во время крушения рейса MH17 он находился на перекрестке к югу от Снежного, около ЗРК "Бук" во время его запуска... Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке"", – цитирует РИА "Новости" прокурора.

По ее данным, свидетель М58, который сейчас взят под защиту в целях его безопасности, давал показания в октябре 2019-го.

Не уточняется, каким образом он сделал вывод, что видел русских солдат, и каковы его познания в акцентах русских, скажем, Луганщины и Кубани, чтобы утверждать о гражданстве русскоговорящих военных. И может ли свидетель различить русский акцент военнослужащего ВСУ, закончившего военное училище в России, от его коллеги из ВС РФ, служащего в Ростове-на-Дону.

Пользователи в комментариях под этой новостью также поразились познаниям свидетеля М58 (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Ёперный театр! Да больше половины ВСУ говорит с "русским акцентом"!!!", " "распознал русский акцент ". Если есть факты , предоставьте . И не стоит клеветать используя юридическую казуистику", "Есть такое подозрение, что и операторы буков ВСУ тоже общаются по-русски с "русским акцентом"", "С таким же успехом я тоже могу рассказать: "...о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…", "Этот свидетель врёт, я лично видел четырёхруких розовых человечков возле бука. Не верите? И я не анонимный!!!", " А форма на них какая была? Переодетые наверное, только разговор на русском языке с русским акцентом выдавал в них военнослужащих российской армии. То ли буденовка была прострелена, то ли парашют сзади неловко волочился"".

Добавим, что судебный процесс отложен до 23 марта, поскольку необходимо рассмотреть выдвинутые в течение этих двух дней предложения и представленные обеими сторонами заявления, сообщает ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Названа дата отступления коронавируса

Число жертв смертоносной инфекции в Европе продолжает расти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей