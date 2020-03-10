Солдат с русским акцентом обнаружили в деле о гибели малайзийского "Боинга"
В день крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. под Донецком в районе Снежного (ДНР) видели русскоязычных солдат у ЗРК "Бук".
Такие свидетельства от некоего анонимного свидетеля под литерой и номером М58 озвучила сегодня в суде в особо охраняемом нидерландском комплексе Схипхол голландский прокурор Деди Вои-А-Цой. Напомним, процесс стартовал 9 марта. Его фигурантами являются трое россиян и один украинец.
"В деле есть показания свидетеля М58... Он указывает, что 17 июля 2014 г. во время крушения рейса MH17 он находился на перекрестке к югу от Снежного, около ЗРК "Бук" во время его запуска... Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке"", – цитирует РИА "Новости" прокурора.
По ее данным, свидетель М58, который сейчас взят под защиту в целях его безопасности, давал показания в октябре 2019-го.
Не уточняется, каким образом он сделал вывод, что видел русских солдат, и каковы его познания в акцентах русских, скажем, Луганщины и Кубани, чтобы утверждать о гражданстве русскоговорящих военных. И может ли свидетель различить русский акцент военнослужащего ВСУ, закончившего военное училище в России, от его коллеги из ВС РФ, служащего в Ростове-на-Дону.
Пользователи в комментариях под этой новостью также поразились познаниям свидетеля М58 (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Ёперный театр! Да больше половины ВСУ говорит с "русским акцентом"!!!", " "распознал русский акцент ". Если есть факты , предоставьте . И не стоит клеветать используя юридическую казуистику", "Есть такое подозрение, что и операторы буков ВСУ тоже общаются по-русски с "русским акцентом"", "С таким же успехом я тоже могу рассказать: "...о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…", "Этот свидетель врёт, я лично видел четырёхруких розовых человечков возле бука. Не верите? И я не анонимный!!!", " А форма на них какая была? Переодетые наверное, только разговор на русском языке с русским акцентом выдавал в них военнослужащих российской армии. То ли буденовка была прострелена, то ли парашют сзади неловко волочился"".
Добавим, что судебный процесс отложен до 23 марта, поскольку необходимо
рассмотреть выдвинутые в течение этих двух дней предложения и представленные обеими сторонами заявления, сообщает ТАСС.
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