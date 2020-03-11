От России требуют 330 миллионов долларов за крушение малайзийского "Боинга"
В крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом летом 2014 г. виновен непосредственно президент РФ Владимир Путин, поскольку без его разрешения зенитно-ракетная установка "Бук" не могла попасть на территорию Украины. В этом убежден юрист Джерри Скиннер. Он от имени группы родственников погибших подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием к России выплатить компенсацию в размере $330 миллионов.
По мнению Скиннера, трое россиян и украинец, которые являются обвиняемыми на начавшемся в Нидерландах процессе по делу МН17, не единственные виновники трагедии. "Возможно, вы услышите имена некоторых ближайших советников Путина, которые могли быть связаны с участниками событий в Украине. Возможно, вы услышите и о Путине. … Все случилось именно так, как случилось, с одобрения господина Путина", – заявил адвокат в интервью DW.
Скиннер пояснил, что суд в Нидерландах рассматривает крушение исключительно как уголовное преступление. Он не учитывает иски граждан, которые требуют компенсации за моральные страдания от потери близких. Поэтому многие родственники погибших пассажиров решили параллельно обратиться в ЕСПЧ.
Суд приступил к рассмотрению дела о падении малайзийского лайнера в Донецкой области Украины 9 марта. Прокурор начал с обвинений в адрес России, которая якобы в течение пяти лет активно мешала следствию. А его коллега позже сообщила, что перед крушением "Боинга" некий свидетель видел русскоязычных солдат у ЗРК "Бук".
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик