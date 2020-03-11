В иске фигурирует имя Владимира Путина

В крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом летом 2014 г. виновен непосредственно президент РФ Владимир Путин, поскольку без его разрешения зенитно-ракетная установка "Бук" не могла попасть на территорию Украины. В этом убежден юрист Джерри Скиннер. Он от имени группы родственников погибших подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием к России выплатить компенсацию в размере $330 миллионов.

По мнению Скиннера, трое россиян и украинец, которые являются обвиняемыми на начавшемся в Нидерландах процессе по делу МН17, не единственные виновники трагедии. "Возможно, вы услышите имена некоторых ближайших советников Путина, которые могли быть связаны с участниками событий в Украине. Возможно, вы услышите и о Путине. … Все случилось именно так, как случилось, с одобрения господина Путина", – заявил адвокат в интервью DW.

Скиннер пояснил, что суд в Нидерландах рассматривает крушение исключительно как уголовное преступление. Он не учитывает иски граждан, которые требуют компенсации за моральные страдания от потери близких. Поэтому многие родственники погибших пассажиров решили параллельно обратиться в ЕСПЧ.

Суд приступил к рассмотрению дела о падении малайзийского лайнера в Донецкой области Украины 9 марта. Прокурор начал с обвинений в адрес России, которая якобы в течение пяти лет активно мешала следствию. А его коллега позже сообщила, что перед крушением "Боинга" некий свидетель видел русскоязычных солдат у ЗРК "Бук".