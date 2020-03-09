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В Нидерландах начался суд по малайзийскому "Боингу"

Разбирательства могут затянуться еще на пять лет

Слушания по делу MH17 начались 9 марта в Гааге. Суд пройдет над четырьмя подозреваемыми, которых могут обвинить в крушении малайзийского "Боинга" в 2014 г. на территории Донецкой области.

Запланированные слушания будут посвящены организационным и техническим вопросам, пишет ТАСС. Само рассмотрение дела начнется не раньше 8 июня.

Расследованием трагедии занималась Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона, которую обвиняют в крушении самолета, результатам расследования не доверяет. Это связано еще и с опубликованными голландскими журналистами данными, которые доказывают то, что фотографии с места трагедии были отредактированы. Кроме того, эта информация подтверждает отсутствие российского зенитно-ракетного комплекса "Бука" в районе крушения.

Пассажирский "Боинг" разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Почти две трети погибших пассажиров являлись гражданами Нидерландов, поэтому суд решили провести по законам этой страны.

По оценкам специалистов, расследование займет не меньше пяти лет.

Карина СИРАЗОВА

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