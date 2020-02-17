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На Украине объяснили увольнение прокуроров по делу MH-17

Под "раздачу" попали все, кто расследовал катастрофу

В Киеве объяснили замену следователей под делу малазийского "Боинга". Как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, это плановая ротация, в ходе которой якобы уходят не все следователи.

"Что касается следователей, то это известная проблема... со сменой, ротацией следователей", – приводит слова Пристайко "Интерфакс-Украина".

По его словам, уходят не все, остаются работать четыре прокурора, в деле есть наработанные материалы. При этом министр подчеркнул, что Киев намерен обеспечить всю необходимую помощь Амстердаму.

Ранее Нидерландская газета NRC Next сообщила об увольнении Киевом всех шести украинских прокуроров, которые участвовали в расследовании дела MH-17. В частности, они установили, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, якобы приписае 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Александр ИЛЬИН

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