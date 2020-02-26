Киев допустил массовые беспорядки из-за коронавируса

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обвинил власти Украины в абсолютной импотенции госуправления. Поводом для столь резкого высказывания стала паника жителей в Новым Санжарах, которые едва не разорвали эвакуированных из Китая украинцев, отправленных на карантин. По мнению депутата, в том, что дошло до такого, виноваты власти, которые просто не выполняют свою работу.

"Мы все время страдаем от одного – от того, что абсолютная импотенция государственного управления. Абсолютная, нет государства, его нет, оно участвует только в обдирании людей", – заявил парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович уверен, что Киев не хочет помочь людям побороть эпидемию. А действия министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, по его словам, не внушают доверия.

Борт с эвакуированными из китайского Уханя украинцами приземлился в Харькове 20 февраля. Ни у одного из пассажиров не было симптомов коронавируса. Однако их повезли в медцентр Нацгвардии в Полтавской области, и сразу же начались массовые протесты против размещения в регионе "китайских украинцев".

Фактически жители блокировали дорогу в Новые Санжары, а затем отбивались от полиции и Нацгвардии палками и камнями. Правоохранители пытались с помощью тяжелой техники убрать машины протестующих с проезжей части.