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Украинские власти обвинили в импотенции

Украинские власти обвинили в импотенции
Вадим Рабинович. Фото: Zuma\TASS
продолжениеУкраинские СМИ сообщили имя нового премьер-министра страны
Киев допустил массовые беспорядки из-за коронавируса

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обвинил власти Украины в абсолютной импотенции госуправления. Поводом для столь резкого высказывания стала паника жителей в Новым Санжарах, которые едва не разорвали эвакуированных из Китая украинцев, отправленных на карантин. По мнению депутата, в том, что дошло до такого, виноваты власти, которые просто не выполняют свою работу.

"Мы все время страдаем от одного – от того, что абсолютная импотенция государственного управления. Абсолютная, нет государства, его нет, оно участвует только в обдирании людей", – заявил парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович уверен, что Киев не хочет помочь людям побороть эпидемию. А действия министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, по его словам, не внушают доверия.

Борт с эвакуированными из китайского Уханя украинцами приземлился в Харькове 20 февраля.  Ни у одного из пассажиров не было симптомов коронавируса. Однако их повезли в медцентр Нацгвардии в Полтавской области, и сразу же начались массовые протесты против размещения в регионе "китайских украинцев".

Фактически жители блокировали дорогу в Новые Санжары, а затем отбивались от полиции и Нацгвардии палками и камнями. Правоохранители пытались с помощью тяжелой техники убрать машины протестующих с проезжей части.

Александр ИЛЬИН

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Гость
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Гость.
Это называется - мракобесие.
Оказывается у хохлов дорога в Европу проходит через дикое средневековье.
Ужас, что с хохлами делает ложь, страх и ненависть. Человеческий облик теряют.
Да, Украина переполнена ненавистью, злобой и страхом. Это там уже не помещается. Это выплескивается оттуда во все стороны.
Гость.
Ответить
Это называется - мракобесие.
Оказывается у хохлов дорога в Европу проходит через дикое средневековье.
Ужас, что с хохлами делает ложь, страх и ненависть. Человеческий облик теряют.
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