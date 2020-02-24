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У изолированных из-за коронавируса украинцев отбирают еду

У изолированных из-за коронавируса украинцев отбирают еду
Фото: Wang Quanchao/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКиев подкупал известного генерала ради очернения Кремля
Посылки от родственников с продуктами не доходят до тех, кто находится на карантине

Скандал с украинцами, которые оказались в медцентре в Новых Санжарах после эвакуации из Китая, где бушует коронавирус, получил продолжение. Минздрав Незалежной запретил близким передавать еду родственникам в карантинный блок.

Как заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко журналистам, такое решение приняли ради здоровья граждан, чтобы избежать "обсервации по диарейным заболеваниям".

Украинцам, которые находятся на карантине, готовят еду в организованном пищеблоке. Предусмотрено даже диетическое меню. Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко, также присутствовавший на брифинге, отметил, что людям передают лишь средства личной гигиены.

"Когда люди выражают желание оставить продукты, Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", – цитирует Варченко агентство РИА ФАН.

Украинцев эвакуировали из Китая 20 февраля. Их должны были поселить в Тернопольской области, но в результате увезли в Полтавскую из-за недовольства населения. Местные жители с криками забросали камнями автобусы с людьми, испугавшись, что на Украине вспыхнет эпидемия коронавируса COVID-19. Скандал шокировал китайцев, а местному губернатору пришлось уволиться. 

Полина ИВАНОВА

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укр
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очередной фейк кремля !!!
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