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Украинский губернатор уволился после цирка с коронавирусом

Чиновник не справился со скандалом из-за эвакуированных граждан

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Украины Игорь Сопель подал в отставку после того, как местные жители с криками забросали камнями автобусы с приехавшими из Китая, где бушует коронавирус, украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за плохой работы облгосадминистрации, которая вовремя не рассказала населению о том, что угрозы для эпидемии в стране нет, подписал заявление Игоря Сопеля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее в Незалежной вспыхнул настоящий скандал из-за эвакуации украинцев. Мэр украинского города Тернополь Сергей Надал попросил Игоря Сопеля, а также председателя областного совета Виктора Овчарука запретить приехавшим гражданам поселиться в местном санатории "Медоборы". Жители даже провели молебен, чтобы не допустить этого. В результате людей отправили в другую часть страны.

В результате все закончилось столкновением силовиков и населения Полтавской области, которые не хотели, чтобы эвакуированных граждан поселили в Новых Санжарах. К слову, ни у одного украинца не обнаружили смертельный коронавирус COVID-2019. 

Полина ИВАНОВА

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