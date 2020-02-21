Жители Поднебесной поняли, кто выиграет войну, если такая случится

Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев. Подборку комментариев из соцсетей пользователей из КНР собрал переводчик Сергей Китайский.

По его словам, все, что случилось 20 февраля, – это позор и стыд для Украины на всю планету. Автор пишет, что на местных ресурсах распространили видео из украинского городка с сайта издания "Страна.ua".

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы ее легко разорвем, если будет война, так как мои дети намного сплоченнее украинцев", – сделал вывод житель Поднебесной, чей комментарий собрал более 4 тыс. лайков.

"Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии", – считает другой китаец. Его посыл понравился 5 тыс. человек.

А вот комментарий, получивший 2 тыс. одобрений: "Сейчас их (эвакуированных – ред.) сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".

"Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких, могут грабить и убивать", – таков вердикт еще одного китайского пользователя.

Также одно из самых популярных суждений не только в КНР, но даже в самой Незалежной, является то, что украинцам было бы более безопасней, если бы они остались в Ухане.

Украинские пользователи под постом переводчика усмотрели в этом недоброе (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

""Та-да-м. Порадовал коммент, мы их разораем, когда наступать начнем. Стоит украинцам призадуматься, может Россия не такой, уж и худший враг ☝️. С китаем будет по-хуже", "В оригинале комменты конечно жесть... Вот теперь потекут к нам инвестиции", " да уж...воевали сами с собой а теперь вообще прославились на весь мир...", "Раньше только русские и поляки знали что мы дикари, а теперь весь мир(", "это,дно."".

Надо признать, что в большинстве своем украинцы сами шокированы вчерашним бардаком под Полтавой. Сегодня весьма жестко высказался и президент Незалежной Владимир Зеленский. Он назвал происходящее "Европой эпохи Средневековья".