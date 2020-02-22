Зеленский ответил на слова Путина об объединении России и Украины

Украинский лидер поспорил с российским коллегой

Заявление президента РФ Владимира Путина, судя по всему, не понравилось главе Незалежной Владимиру Зеленскому. Он не согласился с его доводами о пользе союза Москвы и Киева.

Ранее Путин отметил, что объединение двух стран может создать глобального конкурента в Европе и мире. Российский лидер добавил, что именно поэтому их и пытаются "растащить" зарубежные силы.

В ответ на это в офисе Зеленского подчеркнули, что геополитические амбиции "отдельных лидеров" не должны влиять на отношения России и Украины. Диалог стран должен основываться на "отношениях людей, которые живут, работают и созидают рядом". Об этом пишет Washington Examiner.

Ранее грузинский дипломат посоветовал Незалежной укреплять армию. В обострении обстановки на Донбассе он усмотрел провал мирных инициатив Зеленского. Бачо Корчилава предрек украинцам "полномасштабное военное вторжение". Стремление к миру, о котором заявили в офисе Зеленского, вызывает сомнение на фоне недавнего вооруженного инцидента в Донбассе. В Киеве привычно обвинили в его развязывании ополченцев, в Москве же случившееся назвали провокацией со стороны Незалежной в преддверии заседания Совбеза ООН.