В Киеве заявляют о "наглой атаке"

Москва рассматривает сегодняшний вооруженный инцидент в Донбассе как провокацию украинской стороны перед заседанием Совбеза ООН. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на диписточник.

Ранее в штабе операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили о попытках сил ЛНР прорвать линию соприкосновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

В свою очередь, в ЛНР обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктах с целью эвакуировать погибших и раненных солдат, пытавшихся приблизиться к позициям Народной милиции у поселка Голубовский, но подорвались на минном поле.

Бывший заместитель председателя Донецкой областной администрации Игорь Стокоз сообщил о двух погибших и четырех раненых украинских военнослужащих в районе разведения зоны "Золотое". В Луганске информацию о потерях не прокомментировали.