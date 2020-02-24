Киев подкупал известного генерала ради очернения Кремля
Сторонники экс-президента Незалежной Петра Порошенко хотели скрыть информацию о том, что грузинские снайперы открывали огонь по протестующим на Майдане в 2014-м. Киев уговаривал генерала грузинской армии Тристана Цителашвили заявить, что этот факт придумал Кремль.
На такое откровение решился сам офицер в эфире украинского телеканала ZIK. Цителашвили рассказал, что после его очередного публичного выступления по событиям 2014 г., на него вышел Звиад Кушиташвили, который сейчас работает председателем международной неправительственной организации "Грузинские Эмигранты.
"Гарантировал от Порошенко и Грицака [бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) — прим. ред] безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь", - заявил генерал.
Подробности участия грузинских снайперов в событиях Майдана в конце 2019-о рассказывал один из бывших украинских бойцов Александр Горошинский. Он утверждал, ссылаясь на показания трех свидетелей, что несколько групп грузинских бойцов в разное время прибывали на Украину.
Акции протеста вспыхнули на Украине в конце 2013-го после того, как действующий на тот момент президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации страны с Евросоюзом.
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