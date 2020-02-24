Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киев подкупал известного генерала ради очернения Кремля

Киев подкупал известного генерала ради очернения Кремля
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украина пыталась выдать расстрел людей на Майдане за выдумку России

Сторонники экс-президента Незалежной Петра Порошенко хотели скрыть информацию о том, что грузинские снайперы открывали огонь по протестующим на Майдане в 2014-м. Киев уговаривал генерала грузинской армии Тристана Цителашвили заявить, что этот факт придумал Кремль.

На такое откровение решился сам офицер в эфире украинского телеканала ZIK. Цителашвили рассказал, что после его очередного публичного выступления по событиям 2014 г., на него вышел Звиад Кушиташвили, который сейчас работает председателем международной неправительственной организации "Грузинские Эмигранты.

"Гарантировал от Порошенко и Грицака [бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) — прим. ред] безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь", - заявил генерал.

Подробности участия грузинских снайперов в событиях Майдана в конце 2019-о рассказывал один из бывших украинских бойцов Александр Горошинский. Он утверждал, ссылаясь на показания трех свидетелей, что несколько групп грузинских бойцов в разное время прибывали на Украину.

Акции протеста вспыхнули на Украине в конце 2013-го после того, как действующий на тот момент президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации страны с Евросоюзом. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей