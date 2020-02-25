Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцы отказались возвращаться на родину после скандала с эвакуированными из Китая

Пребывание на охваченной эпидемией территории оказался предпочтительнее "камня в голову" от соотечественников

Украинцы, пережившие карантин на лайнере Diamond Princess, отказались возвращаться домой. Об этом сообщил представитель МИД Незалежной Максим Коваленко.

По словам дипломата, на борту судна находились 25 украинцев, все они – члены экипажа. Когда карантин с корабля сняли, 24 человека заявили, что не намерены покидать Японию. Связаться еще с одним пока не удалось, передает телеканал "360".

Сами украинцы указали на то, что связаны контрактными обязательствами с Diamond Princess. Однако знакомые с ситуацией эксперты полагают, что дело в "горячей встрече", которую устроили соотечественники в Полтавской области эвакуированным из Уханя украинцам.  

Даже под угрозой заражения люди предпочитают "пройти карантин или получить лечение где угодно, только не на родине, где их ждут камни и дремучие сограждане", цитирует "Царьград" политэксперта Родиона Мирошника.

Ранее на Украине предложили устроить зону карантина из-за китайского коронавируса в Чернобыле. 

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей