Пребывание на охваченной эпидемией территории оказался предпочтительнее "камня в голову" от соотечественников

Украинцы, пережившие карантин на лайнере Diamond Princess, отказались возвращаться домой. Об этом сообщил представитель МИД Незалежной Максим Коваленко.

По словам дипломата, на борту судна находились 25 украинцев, все они – члены экипажа. Когда карантин с корабля сняли, 24 человека заявили, что не намерены покидать Японию. Связаться еще с одним пока не удалось, передает телеканал "360".

Сами украинцы указали на то, что связаны контрактными обязательствами с Diamond Princess. Однако знакомые с ситуацией эксперты полагают, что дело в "горячей встрече", которую устроили соотечественники в Полтавской области эвакуированным из Уханя украинцам.

Даже под угрозой заражения люди предпочитают "пройти карантин или получить лечение где угодно, только не на родине, где их ждут камни и дремучие сограждане", цитирует "Царьград" политэксперта Родиона Мирошника.

Ранее на Украине предложили устроить зону карантина из-за китайского коронавируса в Чернобыле.