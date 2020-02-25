В России не сочли нужным прислушиваться к высказываниям украинских руководителей

Никакие сигналы из Киева не способны изменить принадлежность Крыма. На это указал зампред комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов намекнул, что Киев рассматривает несколько вариантов возвращения полуострова под свое управление. Он не уточнил, что именно предполагается сделать, но дал понять, что, пока Крым является российским, Украина не снимет водную блокаду.

В России подобный шантаж привычно проигнорировали.

"Все это не более чем политический блеф. Крым был, есть и останется на всю жизнь российским, несмотря ни на какие заявления других государств, – заявил Шонус РИА "Новости". "В признании Украиной и другими государствами мы не нуждаемся", – добавил он.

Ранее в Незалежной признали, что не смогут провести в Крыму всенародное голосование.