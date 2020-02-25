Генпрокурор Украины обеспечил себе запасной аэродром во Франции
Генеральный прокурор Украина Руслан Рябошапка владеет с домочадцами недвижимостью во Франции стоимостью около €500 тысяч. Информацию об этом раскопали журналисты украинского издания "Страна.ua".
По их данным, особняк находится на северо-востоке Пятой Республики, в 23 км от Страсбурга, в коммуне Ла-Ванзено, где проживают примерно шесть тысяч человек. Дом площадью 145 кв. м приобрела более трех лет назад жена нынешнего генпрокурора Олеся Бартовщук. Сама она работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями. Все дети родились в этой стране и являются ее гражданами.
Отмечается, что двухэтажный особняк семьи Рябошапки похож на другие дома в Ла-Ванзено, участок окружен низким забором. В населенном пункте обычная французская пастораль – тишина, покой, пустынные улочки, где-то гогочут гуси и бьет колокол местной церкви.
Дом куплен в декабре 2016 г. за более чем 12 млн грн, или €444 тыс. по тогдашнему курсу. Ранее пан Рябошапка уже говорил, что недвижимость приобретена в кредит.
По информации издания, пани Бартовщук набрала кредитов на сумму свыше €600 тыс. при зарплате около €10 тысяч. Это следует из декларации ее супруга (без вычета французских налогов). Также известно, что ее родители занимают высокие должности в сетевом маркетинге компании Amway.
Напомним, Рябошапка занял пост генпрокурора страны в конце августа 2019-го. До этого с марта 2014-го по 2019 г. он был замминистра юстиции Незалежной. Одновременно, в марте 2016-го – июне 2017 г., являлся членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В ходе президентской гонки он был советником кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского. А сразу после его победы стал замглавы Офиса президента.
Местные СМИ относят Рябошапку к так называемым "соросятам" или "грантоедам", то есть людям, пришедшим к власти из некоммерческих организаций, финансируемых структурами американского миллиардера Джорджа Сороса, транснациональными компаниями и напрямую Вашингтоном.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ