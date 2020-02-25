Домик для семьи прикупила за полмиллиона евро супруга будущего чиновника, работая в ЕСПЧ

Генеральный прокурор Украина Руслан Рябошапка владеет с домочадцами недвижимостью во Франции стоимостью около €500 тысяч. Информацию об этом раскопали журналисты украинского издания "Страна.ua".

По их данным, особняк находится на северо-востоке Пятой Республики, в 23 км от Страсбурга, в коммуне Ла-Ванзено, где проживают примерно шесть тысяч человек. Дом площадью 145 кв. м приобрела более трех лет назад жена нынешнего генпрокурора Олеся Бартовщук. Сама она работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями. Все дети родились в этой стране и являются ее гражданами.

Отмечается, что двухэтажный особняк семьи Рябошапки похож на другие дома в Ла-Ванзено, участок окружен низким забором. В населенном пункте обычная французская пастораль – тишина, покой, пустынные улочки, где-то гогочут гуси и бьет колокол местной церкви.

Дом куплен в декабре 2016 г. за более чем 12 млн грн, или €444 тыс. по тогдашнему курсу. Ранее пан Рябошапка уже говорил, что недвижимость приобретена в кредит.

По информации издания, пани Бартовщук набрала кредитов на сумму свыше €600 тыс. при зарплате около €10 тысяч. Это следует из декларации ее супруга (без вычета французских налогов). Также известно, что ее родители занимают высокие должности в сетевом маркетинге компании Amway.

Напомним, Рябошапка занял пост генпрокурора страны в конце августа 2019-го. До этого с марта 2014-го по 2019 г. он был замминистра юстиции Незалежной. Одновременно, в марте 2016-го – июне 2017 г., являлся членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В ходе президентской гонки он был советником кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского. А сразу после его победы стал замглавы Офиса президента.

Местные СМИ относят Рябошапку к так называемым "соросятам" или "грантоедам", то есть людям, пришедшим к власти из некоммерческих организаций, финансируемых структурами американского миллиардера Джорджа Сороса, транснациональными компаниями и напрямую Вашингтоном.