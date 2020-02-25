Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцы захотели вернуть смертную казнь

Украинцы захотели вернуть смертную казнь
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеМосква дала совет Киеву в ответ на заявление о распаде России
Высшую меру наказания готовы восстановить спустя 17 лет после отмены

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине намерены вынести на первый общенациональный референдум вопрос о возвращении смертной казни.

При этом депутат подчеркнул, что эта проблема обошла по популярности даже вопрос о снятии запрета на продажу земли. Сейчас Рада завершает разработку закона о народовластии, напоминает ТАСС. Стефанчук считает, что новый документ предусматривает высокую меру ответственности за то, что может быть вынесено для народного обсуждения.

Политик считает, что необходимо ввести механизмы, которые помогут избежать негативных последствий принятия закона. "Это Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика", – объяснил парламентарий. После того, как законопроект будет готов, его изучат иностранные эксперты из Швейцарии и Лихтенштейна, добавил Стефанчук.

Смертная казнь была отменена на Украине 1 июля 2003 года. До этого в стране несколько раз вводился мораторий на исполнение высшей меры наказания. Вопрос о ее возвращении до сих пор поднимается некоторыми украинскими политиками. 

Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ржущий ГОСТЬ
Ответить
Эксперты из Швейцарии и Лихтенштейна... Мама дорогая, вот это уровень.
А что из Сан-Марино и Монако все эксперты заняты? И даже в Андорре не нашлось свободного?
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей