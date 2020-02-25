Украинцы захотели вернуть смертную казнь
Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине намерены вынести на первый общенациональный референдум вопрос о возвращении смертной казни.
При этом депутат подчеркнул, что эта проблема обошла по популярности даже вопрос о снятии запрета на продажу земли. Сейчас Рада завершает разработку закона о народовластии, напоминает ТАСС. Стефанчук считает, что новый документ предусматривает высокую меру ответственности за то, что может быть вынесено для народного обсуждения.
Политик считает, что необходимо ввести механизмы, которые помогут избежать негативных последствий принятия закона. "Это Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика", – объяснил парламентарий. После того, как законопроект будет готов, его изучат иностранные эксперты из Швейцарии и Лихтенштейна, добавил Стефанчук.
Смертная казнь была отменена на Украине 1 июля 2003 года. До этого в стране несколько раз вводился мораторий на исполнение высшей меры наказания. Вопрос о ее возвращении до сих пор поднимается некоторыми украинскими политиками.
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