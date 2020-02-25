Москва дала совет Киеву в ответ на заявление о распаде России
Украине нужно обращать внимание на внутренние проблемы, а не делать предсказания о будущем развале Российской Федерации. Так прокомментировал журналист Владимир Соловьев очередное новое-старое чревовещание из Киева, на сей раз от главы СНБО Алексея Данилова.
"Перед тем, как размышлять о том, что происходит у большого северного соседа, им надо на себя обратить внимание, на страну, погрязшую в националистической идеологии. Украина – страна европейского позора и бешеного Средневековья", – дал оценку постмайданной Незалежной телеведущий "России 1" изданию URA.RU.
По его словам, соборная уже потеряла часть территории. Кроме того, он напомнил киевским "гадалкам", как украинцы приняли недавно своих соотечественников и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя. А также нежелание собственных граждан возвращаться на родину с круизного лайнера Diamond Princess ровно из-за варварского приема жителями Новых Санжар прилетевших из Китая в местный медцентр для прохождения карантина.
"Он (Данилов – ред.) возглавляет Совет национальной безопасности страны, которая никак не может справиться со своим народом: они даже несчастных из Ухани таким образом попытались закарантинить, что те украинцы, которые находились на корабле, сказали: "давайте-ка мы возвращаться не будем"", – сказал Соловьев.
Он призвал пана Данилова разобраться с жителями Незалежной, поскольку "одна часть народа готова поубивать другую за то, что кто-то был в Китае".
Ранее глава СНБО в интервью агентству Liga.net заявил, что Россия находится в "сложном положении", ее распад зависит от цен на нефть и газ и влияние коронавирус на экономику КНР. Пан Данилов выразил уверенность, что сам увидит, как наша страна распадется.
С подобными речами со времен госпереворота в Киеве выступают с регулярной последовательностью те или иные украинские вожди, ветераны АТО и разные русофобы, вплоть до нынешнего президента Владимира Зеленского.
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