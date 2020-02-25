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Зеленского не позвали на парад Победы

Зеленского не позвали на парад Победы
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Москву пригласили лидеров 17 других стран

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на парад в Москве в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Офисе лидера государства.

Официального приглашения от российской стороны в Департаменте пока нет, рассказали "Украинской правде". Вопрос о том, отправят ли на празднование Дня Победы парламентскую делегацию, как ранее предлагал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, оставили без ответа.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков объявил в августе 2019 г. о том, что Кремль пригласит Зеленского на парад Победы в Москве. Кроме того, российские власти также ожидают лидеров еще 17 стран.

На Украине предполагаемый визит президента сочли признаком будущей капитуляции перед нашей страной с последующим признанием Крыма российским.

Сам Зеленский до сих пор не комментирует, планирует ли он посетить Москву 9 мая 2020 года. Экс-президент Незалежной Петр Порошенко, в свою очередь, потребовал от действующего главы государства прямо ответить, будет ли он присутствовать на мероприятии.

Карина СИРАЗОВА

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