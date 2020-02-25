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Украинцам могут разрешить выступать на русском языке

продолжениеНа Украине нашли способ вернуть Донбасс
Запрет на его использование противоречит Конституции страны

Депутатам Верховной рады могут вновь разрешить выступления на русском языке. С таким предложением выступили представители партий "Слуга народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин.

Законопроект может внести изменения в работу депутатов. Если его одобрят, политики смогут выступать не только на русском и украинском, но еще и на других языках национальных меньшинств. Текст документа был опубликован на официальном сайте украинского парламента.

В пояснительной записке говорится, что запрет всех языков, кроме украинского, противоречит Конституции страны и нарушает нормы о свободном развитии.

Киев в последние годы проводит тотальную украинизацию всех общественных сфер жизни. Ранее, согласно принятому закону, органы власти, учебные заведения и многие другие учреждения обязали использовать только государственный язык.

Карина СИРАЗОВА

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