Зеленскому напомнили о том, что он должен выполнить предвыборные обещания

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко поделился своим мнением о том, как установить мир на юго-востоке Украины.

"Без прямого диалога с Россией, непризнанными республиками и завершения войны возврата территорий не будет. Без компромисса восстановление мира невозможно", – приводит слова Бойко сайт партии.

Политик подчеркнул, что нынешняя украинская власть не торопится выполнять предвыборные обещания. Он напомнил, что Зеленский получил беспрецедентный кредит доверия – за него проголосовали 73% украинцев. "Люди хотят завершения войны, и их волю он должен выполнить", – уверен Бойко. Он также заявил о необходимости соблюдения Минских соглашений.

Депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" ранее зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений". Документ предполагает подготовить законодательные акты, направленных на выполнение договоренностей, напоминает ТАСС.

