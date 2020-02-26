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Самый страшный: на Украине раскрыли один из пяти сценариев по Донбассу

Самый страшный: на Украине раскрыли один из пяти сценариев по Донбассу
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев "мощно" готовится к обострению обстановки на востоке страны

В Незалежной продолжают ждать полномасштабного наступления России. Очередное заявление о войне вслед за предыдущими ораторами, поток которых не иссякает, сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, СНБО рассматривает пять сценариев, по которым может развиваться конфликт в Донбассе. Один из них – наступление РФ, к которому украинские власти "очень-очень мощно" готовятся", отмечает URA.RU. Все сценарии утверждены, сообщил Данилов в эфире Радио НВ. Киев будет действовать в соответствии с одним из них – все зависит от намерений Москвы.

"В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены", – цитирует Данилова РИА ФАН.

Ранее экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко заявил, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. Высказался об отношениях двух стран и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Он сообщил, что для объявления войны Москве в 2014 г. Киеву не хватило ядерной бомбы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Москаль-кацапский
А про хороших ватных кацапов даже и не говорят .
Москаляку на гiляку.
<цензура> поплачь, попрыгай с гиляки на гиляку
Орест
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Была бы Украина ядерной , ,великий " пу даже и не пукнул в сторону Крыма .
Гость
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Считать только до пяти умеет этот укурок?
Москаль-кацапский
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А про хороших ватных кацапов даже и не говорят .
Москаляку на гiляку.
гость из далека
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Говорят есть хорошие хохлы, но жизнь почему- то подтверждает аксиому, хороший только дохлый хохол.
Гость
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"очень-очень мощно"=бухают и жрут сало? =))
Гость
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Если бы у укров в 14 году была атомная бомба, то укров уже бы не было.
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