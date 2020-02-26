Киев "мощно" готовится к обострению обстановки на востоке страны

В Незалежной продолжают ждать полномасштабного наступления России. Очередное заявление о войне вслед за предыдущими ораторами, поток которых не иссякает, сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, СНБО рассматривает пять сценариев, по которым может развиваться конфликт в Донбассе. Один из них – наступление РФ, к которому украинские власти "очень-очень мощно" готовятся", отмечает URA.RU. Все сценарии утверждены, сообщил Данилов в эфире Радио НВ. Киев будет действовать в соответствии с одним из них – все зависит от намерений Москвы.

"В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены", – цитирует Данилова РИА ФАН.

Ранее экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко заявил, что Россия и Украина находятся в состоянии войны. Высказался об отношениях двух стран и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Он сообщил, что для объявления войны Москве в 2014 г. Киеву не хватило ядерной бомбы.