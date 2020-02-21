Незалежной не хватило духу на решительный шаг

Киеву не хватило для объявления войны Москве в 2014 г. одного – ядерной бомбы. Без собственного ядерного потенциала нельзя нападать на государство, обладающее ядерным оружием. Это пояснил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По его словам, он настаивал на объявлении хотя бы военного положения в Незалежной, но и этого не получилось – в Киеве испугались борьбы за власть.

"Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть", – сказал Турчинов в интервью каналу "Исландия", отметив, что в тот период "многие хотели быть президентом".

Ранее на Украине не раз звучали заявления высокопоставленных лиц о том, что страна находится в состоянии войны с Россией, и призывы к всеобщей мобилизации.