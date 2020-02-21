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Украина удержалась от войны с Россией по одной причине

Украина удержалась от войны с Россией по одной причине
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
продолжениеКиев пожаловался на Россию из-за Крымского моста
Незалежной не хватило духу на решительный шаг

Киеву не хватило для объявления войны Москве в 2014 г. одного – ядерной бомбы. Без собственного ядерного потенциала нельзя нападать на государство, обладающее ядерным оружием. Это пояснил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По его словам, он настаивал на объявлении хотя бы военного положения в Незалежной, но и этого не получилось – в Киеве испугались борьбы за власть.

"Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть", – сказал Турчинов в интервью каналу "Исландия", отметив, что в тот период "многие хотели быть президентом".

Ранее на Украине не раз звучали заявления высокопоставленных лиц о том, что страна находится в состоянии войны с Россией, и призывы к всеобщей мобилизации.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Menes
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Украина удержалась от войны с Россией по одной причине
--Враньё. На Украине иудохазарсконе правительство, а раввиньі призьівают: "Любая война не должна вести к полной победе какой-либо стророньі, а лишь к развитию ещё большего економического хаоса" Все дело в том, что россияне и украинцьі в любой момент могут раскусить, кто их настоящзий враг и тогда их никто не будет сдерживать-разорвут пархатьіх в клочья.
гость из далека
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Не об"явили войну России, потому что бздилогоны и парашники.
Гость
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Украина понесла потнри, только Россия на ту войну не явилась.
М
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дада,не хватило бомбы,не хватило смелости,не хватило решимости
жимжимжим до сих пор,стреляем по гражданским а по крыму,по нашим войскам чего не пуляете
вы трусы и прирожденные вертухаи,всегда были такие
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