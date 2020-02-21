Украинцы обнаружили в районе Керченского пролива морскую блокаду со стороны Москвы

Россия с открытием Крымского моста в мае 2018 г. задержала на досмотр 2249 судов, идущих в порты Мариуполь и Бердянск. Об этом заявил украинский журналист Андрей Клименко, выступая в Брюсселе на заседании делегации ЕП в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС.

Представитель Незалежной назвал такие действия Москвы "блокадой". По его данным, от вынужденного простоя украинские порты недополучили $45 млн дохода.

Пан Клименко пожаловался, что после провального "крымского похода" кораблей ВМСУ и их ареста в ноябре 2018-го, время ожидания прохода судов в Керченском проливе составило до пяти суток. Тогда Киев обратился за помощью к мировому сообществу. Журналист напомнил, что последовательно принимались резолюции и заявления – Европарламентом, Еврокомиссией, Госдепом США, отдельных стран ЕС.

"После этого среднее время ожидания, когда россияне пропустят судно с грузом в Мариуполь или Бердянск резко сократилось – в среднем до 30 часов, и этот показатель держался около полугода. Кое-кто начал говорить, что "керченский кризис" решен. Но до начала блокады время прохождения судов Керченским проливом не превышало 5-7 часов", – цитирует "Укринформ" пана Клименко.

Он полагает, что Москва реагирует на эти вскрики из-за границы и якобы ведет себя "сдержаннее", а как только чувствует отсутствие давления начинает "наглеть". Журналист предположил, что после Россия опять готовится к какому-то обострению. Этот вывод украинский стратег сделал из того факта, что российские пограничники недавно задержали судно с браконьерами из Незалежной.

Киев регулярно жалуется на финансовые убытки своих портов в Азовском море из-за якобы задержек с досмотром РФ кораблей под Крымским мостом. Но удивительное дело – на днях власти страны объявили о подготовке к продаже трех морских госпортов по причине их очень большой нерентабельности. Изюминка в том, что все они находятся на берегу Черного моря, т.е. где Москва никак не мешает судоходству.

