Политик отмечает, что Незалежная теряет признаки независимого государства

Наталья Поклонская уверена, что Украина в скором времени станет "новым штатом США". Своим предположением она поделилась с пользователям Facebook.

"Следите за руками: "Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора по всем "делам Украины". По каким делам?", – задала вопрос читателям Поклонская.

Политик уверена, что список таких "дел" будет бесконечным. А в скором времени на картах можно будет найти "штат Ukraine", где разместят военные базы НАТО и поселят "людей второго (или третьего) сорта".

Поклонская посоветовала Владимиру Зеленскому, президенту Украины, по примеру коллег из США назначить прокурора какой-нибудь области координатором по всем "делам Америки".

Ранее Поклонская призвала Зеленского разобраться с тайной смертью сотен людей на Майдане.