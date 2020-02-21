Экс-глава Незалежной считает бывшего коллегу из РФ "врагом" своей страны

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина опасным человеком, сравнив с его с коронавирусом. По мнению конфетного магната, глава России является врагом Незалежной, так как хочет "забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу".

"Путин – куда большая опасность, чем коронавирус", – гласит надпись рядом с изображением Пера Алексеевича в "Твиттер".

Что побудило украинского политика выговориться в Сети, доподлинно не ивзестно. Возможно, таким образом он решил напомнить о себе, а заодно продемонстрировать соотечественникам, что он в курсе происходящих в мире событий. Однако пользователи Сети пришли к выводу, что экс-президент решил выпить для храбрости, да перебрал с горилкой.



"Прекращайте, пожалуйста, пить!", "Хватит бухать", – отреагировали на сообщение комментаторы.