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Киев назвал "ловушкой" для иностранцев Парад Победы в Москве

Киев назвал "ловушкой" для иностранцев Парад Победы в Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Украинцы пугают мир особым "инструментом" в руках Кремля

Участников празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади из иностранных государств предупредили о "политической ловушке" России. С очередной киевской пугалкой выступил достойный преемник ярого русофоба Владимира Вятровича нынешний глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

В интервью "Укринформу", он проговорил традиционную постмайданную мантру о стране-агрессоре, нарушении Москвой международного права и использовании "позорной практики инструментализации истории".

"И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для почтения памяти жертв Второй мировой войны", – заявил пан Дробович.

По его мнению, все иностранцы, кто примет или захочет принять участие 9 мая на торжественных мероприятиях в Москве, станут инструментом политики Кремля. Причем это касается не только Украины, но и США, Европы, стран Азии, перечислил украинец.

"Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистских, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны", – утверждает пан Дробович.

Глава института считает, что даже мысли о возможном участии в Параде Победы являются политической ловушкой.

Напомним, 17 февраля депутат Верховной рады из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил создать украинскую делегацию для поездки в Москву на мероприятия в честь Великой Победы, за что был раскритикован многими оппонентами в парламенте и тем же паном Вятровичем. Однако это пока его не остановило. В одном из российских телеэфиров Рабинович подтвердил, что члены его партии собираются в Россию на 9 мая.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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