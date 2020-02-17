Оппозиционеры предложили направить в Россию парламентский десант

Представители Верховной рады должны присутствовать на Параде Победы в Москве в честь 75-летия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск. Об этом заявил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ходе согласительного совета в украинском парламенте.

"Приближается великая дата – 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию на парад Победы в Москве", – цитирует ТАСС оппозиционера.

По его мнению, Украина должна присутствовать на большом мероприятии в качестве гостя, поскольку украинцы принимают этот праздник.

"Наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять вместе", – подчеркнул пан Рабинович.

Известно, что Москва уже пригласила глав ряда государств на торжества по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. О своей готовности приехать 9 мая в российскую столицу подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии, Молдавии и других стран.

Также на военный парад на Красной площади приглашены подразделения 20 иностранных армий. "Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", – говорится в заявлении Минобороны в "Фейсбук".

