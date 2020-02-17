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Украинцы захотели на Парад Победы в Москву

Украинцы захотели на Парад Победы в Москву
Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ Киеве придумали новый секретный план по завоеванию Крыма
Оппозиционеры предложили направить в Россию парламентский десант

Представители Верховной рады должны присутствовать на Параде Победы в Москве в честь 75-летия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск. Об этом заявил сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в ходе согласительного совета в украинском парламенте.

"Приближается великая дата – 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию на парад Победы в Москве", – цитирует ТАСС оппозиционера.

По его мнению, Украина должна присутствовать на большом мероприятии в качестве гостя, поскольку украинцы принимают этот праздник.

"Наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять вместе", – подчеркнул пан Рабинович.

Известно, что Москва уже пригласила глав ряда государств на торжества по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. О своей готовности приехать 9 мая в российскую столицу подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии, Молдавии и других стран.

Также на военный парад на Красной площади приглашены подразделения 20 иностранных армий. "Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", – говорится в заявлении Минобороны в "Фейсбук".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вася
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Только не надо так переживать!
Всему своё время!
Будет Вам парад Победы над фашисткой Россией и украинские танки пройдут по Красной площади в Москве и над башнями московского кремля будет развеется украинский жёлто-голубой Флаг!
Гость
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все страны снг будут праздновать великую победу а у внучат бэндеровцев траур по повешеным прихвостням продажных дедушек.
Гость
Ответить
Гость
украина дарит раше свою оппозицию-это пророссийские <цензура> украине на <цензура> не нужны !!!
Куда вам дарить что-то. У вас от населения 91 года и так только половина осталась.
Гость
Ответить
Гость
ваша цель-саморазрушение.не сцы-раша скоро распадется на отдельные княжества...
А вы уже распались, где Крым, где Донбасс, а-у-у.
Гость
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Представляю какой будет визг у бандеровцев когда оппозицию Медведка пригласят в Москву!
Гость
Ответить
Гость
Если враг злится, бесится от бессилия - значит наша цель достигнута и вражина корчится в припадках. Это весело, это здОрово. Все равно что в цирк сходить. Так держать Россия.
ваша цель-саморазрушение.не сцы-раша скоро распадется на отдельные княжества...
Гость
Ответить
Гость
Если враг злится, бесится от бессилия - значит наша цель достигнута и вражина корчится в припадках. Это весело, это здОрово. Все равно что в цирк сходить. Так держать Россия.
украина дарит раше свою оппозицию-это пророссийские <цензура> украине на <цензура> не нужны !!!
Гость
Ответить
оппозиция пускай <цензура> на парад....
Гость
Ответить
Если враг злится, бесится от бессилия - значит наша цель достигнута и вражина корчится в припадках. Это весело, это здОрово. Все равно что в цирк сходить. Так держать Россия.
Гость
Ответить
Елена
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в <цензура> и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
"подчеркнул пан Рабинович" - он не пан , он против панов ! Днепровский больше подходит на роль пана чем Рабинович...
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