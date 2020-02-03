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Президент Чехии отказался от "войны" с Россией ради Дня Победы

Президент Чехии отказался от "войны" с Россией ради Дня Победы
Милош Земан. Фото: Vit Simanek/CTK/www.globallookpress.com
Скандальный закон о событиях 1968 года не станет препятствием для участия пражской делегации в московских мероприятиях

Слухи о том, что посланники Чехии не прибудут на Парад Победы в столицу России 9 мая, не подтвердились. Об этом заявил посол Республики в РФ Витезслав Пивонька в понедельник, 3 февраля.

"Господин президент Милош Земан приедет с делегацией", – сказал ТАСС глава чешской дипмиссии в Москве.

Опасения по поводу того, что лидер Чехии откажется от участия в торжествах по случаю 75-й годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне над фашистской Германией появились после критики со стороны России принятого чехами закона о признании 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

МИД РФ в своем комментарии от 18 декабря 2019 г. сообщил, что принятие такого документа вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между нашими странами. На Смоленской площади отметили, что чешский закон противоречит договоренностям от 1993 года, в которых стороны выразили желание "подвести черту под тоталитарным прошлым".

На прошлой неделе, 28 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приглашения на Парад Победы направлены всем лидерам государств. Кремль не публикует списки уже ответивших положительно, поскольку ждет реакции от всех приглашенных.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Как лизал так и лижет...
Хорошо прикормили "президента"...
мичман федя
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все зависит от размера взятки земану с карманов российских пенсионеров. понты и скрепы дорого обходятся населению России.
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